Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Шесть привычек, вред которых преувеличен
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
Теща Вороненкова о его смерти: Слава Богу!
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
"Радикалы получили оружие": в ДНР сказали об убийстве Вороненкова
Теща Вороненкова о его смерти: Слава Богу!
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
18:25 (мск), источник: РИА Новости

В России приостановили деятельность «Свидетелей Иеговы»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Деятельность головной организации «Свидетелей Иеговы» в России приостановлена из-за экстремистской деятельности, сообщается на сайте Минюста РФ.

Источник: AP 2017

Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» теперь числится в списке общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Окончательное решение о том, запрещать ли работу организации в России, Верховный суд примет 5 апреля.

Читайте также
Антропологи оценили преимущества религиозного поведения

«Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» — головная организация, управляющая филиалами «Свидетелей Иеговы» в РФ. Эта религиозная организация регулярно имеет проблемы с законом в России — от судебных постановлений о запрете деятельности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.

Как утверждается на сайте «Свидетелей Иеговы в России», соответствующих документов о подаче иска Минюстом религиозная организация не получала.

«Если иск будет удовлетворен, это повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России, оно напрямую затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций “Свидетелей Иеговы в России”, а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч последователей этой религии», — говорится в заявлении.

Комментарии
12
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
гнать всю шайку поганой метлой!!!!!!!!!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
lecz
Позор российской власти, за такое решение, Свидетели Иеговы самая мирная организация. Во власть не лезет, как РПЦ, не воюют, оружие в руках не держат. РПЦ вот и есть секта.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
perplexed
Монополия на религию. Ничего нового. Ну а тот кто здесь кричит ничего против этих свидетелей сказать не может, кроме звонили в дверь и приставали на улице. Обычные верующие.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Свидетели Иеговы». Специальный репортаж «Вестей»
16 сентября 2015© Ньюстюб
В Киеве убит экс-депутат Госдумы Вороненков
Убийца Вороненкова умер в больнице
Киев отверг дистанционное участие Самойловой в «Евровидении»
Полиция назвала имя лондонского террориста
Памфилова отказалась учиться демократии у Запада
Автомобиль пытался въехать в толпу на улице в Антверпене
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки этого образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь