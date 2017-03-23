В России приостановили деятельность «Свидетелей Иеговы»

Окончательное решение о том, запрещать ли работу организации в России, Верховный суд примет 5 апреля.

Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» теперь числится в списке общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

«Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» — головная организация, управляющая филиалами «Свидетелей Иеговы» в РФ. Эта религиозная организация регулярно имеет проблемы с законом в России — от судебных постановлений о запрете деятельности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.

Как утверждается на сайте «Свидетелей Иеговы в России», соответствующих документов о подаче иска Минюстом религиозная организация не получала.

«Если иск будет удовлетворен, это повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России, оно напрямую затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций “Свидетелей Иеговы в России”, а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч последователей этой религии», — говорится в заявлении.