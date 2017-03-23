Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП в Карагандинской области

Лобовое ДТП автомобилей «Мерседес» и «Тойота» произошло в 20 километрах от поселка Спасск Абайского района. В «Мерседесе» находились трое мужчин из Шымкента. В «Тойоте» ехала семья из Алматы с двумя детьми. По каким причинам водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу, выясняется.

Все трое, находившиеся в этом автомобиле, включая водителя, от лобового столкновения скончались. В «Тойоте» скончались двухлетняя девочка из Алматы и ее мать. Четырехлетний сын скончавшейся алматинки и водитель находятся в больнице.

«Ребенок и мужчина находятся в реанимации», — сообщили в центре ортопедии и травматологии имени Макажанова.