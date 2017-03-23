В Симферополе на улице Беспалова тройное ДТП

В Симферополе на улице Беспалова пробка. Автомобилистам в течение двух часов проблематично было добраться от гостиницы «Таврия» в района автовокзала. На улице Беспалова перед кольцом произошло ДТП.

— Столкнулись три машины, две легковушки и микроавтобус, — рассказали «Комсомольской правде — Крым» очевидцы. — У двух иномарок разбиты бампера, микроавтобус практически не пострадал. Водитель некоторое время пробыл на месте ДТП и уехал. Легковушки с сотрудниками ГИБДД все еще оформляют протокол.