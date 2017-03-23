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18:44 (мск), источник: РБК - Украина

В школе на Закарпатье произошло массовое отравление учеников, госпитализированы 14 человек

В школе на Закарпатье произошло массовое отравление учеников, в настоящее время госпитализированы 14 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Как отмечается, 22—23 марта в Хустскую районную больницу были доставлены 13 школьников и беременная учительница из общеобразовательной школы І-ІІІ степени с. Нижнее Селище. Больные попали на лечение с рвотой, повышенной температурой и расстройством кишечника.

«Из 13 госпитализированных детей семеро — ученики 1-го класса, пятеро — 4-го класса и один — шестого. Состояние детей при поступлении — средней тяжести, по состоянию на 14:00 четверга медикам удалось стабилизировать и улучшить здоровье пациентов», — говорится в сообщении.

Как сообщил Москаль, предварительный диагноз больных — гастроэнтероколит, вместе с тем, глава ОГА допускает, что потерпевшие могли подхватить дизентерию из-за антисанитарии в школе.

«Я поручил департаменту здравоохранения, департаменту образования ОГА, а также Главному управлению Национальной полиции в области в кратчайшие сроки провести всестороннюю проверку школы и привлечь ее руководство к строгой ответственности», — заявил Москаль.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области 10 детей госпитализировали с желудочно-кишечной инфекцией.

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