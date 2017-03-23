Полиция установила личность террориста, устроившего нападение в Лондоне

«Полиция считает, что человека, совершившего теракт в Вестминстере, звали Халид Масуд. Масуд родился в Кенте, ему было 52 года, в последнее время он проживал на западе Англии. В отношении Масуда в дни до теракта не проводилось какого-либо расследования, не было и свидетельств в том, что он готовит теракт», — говорится в заявлении «Скотланд-Ярда».

Полиция сообщает, что Масуд был известен правоохранительным органам и ранее был судим за нападения, причинение тяжких телесных повреждений, владение оружием и нарушения общественного порядка.

«Он не был судим за какие-либо преступления террористического характера», — говорится в сообщении.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени (17.40 мск) в среду в одном из самых популярных у туристов мест Лондона: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. После чего он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, ранены 40, сам террорист был застрелен другим полицейским.

Ответственность за атаку взяли на себя боевики террористической группировки «Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.