Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Авитаминоз: правда или вымысел
Очевидцы рассказали подробности убийства Вороненкова
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Теща Вороненкова объяснила, почему он должен был умереть - СМИ
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Радикалы получили оружие": в ДНР сказали об убийстве Вороненкова
Теща Вороненкова о его смерти: Слава Богу!
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
18:47 (мск), источник: РИА Новости

Полиция установила личность террориста, устроившего нападение в Лондоне

ЛОНДОН, 23 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция назвала имя совершившего теракт в Лондоне злоумышленника, им был выходец из графства Кент 52-летний Халид Масуд.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

«Полиция считает, что человека, совершившего теракт в Вестминстере, звали Халид Масуд. Масуд родился в Кенте, ему было 52 года, в последнее время он проживал на западе Англии. В отношении Масуда в дни до теракта не проводилось какого-либо расследования, не было и свидетельств в том, что он готовит теракт», — говорится в заявлении «Скотланд-Ярда».

Читайте также
Британская полиция уточнила число жертв теракта в Лондоне

Полиция сообщает, что Масуд был известен правоохранительным органам и ранее был судим за нападения, причинение тяжких телесных повреждений, владение оружием и нарушения общественного порядка.

«Он не был судим за какие-либо преступления террористического характера», — говорится в сообщении.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени (17.40 мск) в среду в одном из самых популярных у туристов мест Лондона: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. После чего он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, ранены 40, сам террорист был застрелен другим полицейским.

Ответственность за атаку взяли на себя боевики террористической группировки «Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Стрельба у здания британского парламента
Комментарии
1
infogroov
РУКА ПУТЕНА! инфа 100538%
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
40 человек остаются в больницах после теракта в Лондоне
10:57 (мск)© Ньюстюб
В Киеве убит экс-депутат Госдумы Вороненков
Убийца Вороненкова умер в больнице
Киев отверг дистанционное участие Самойловой в «Евровидении»
В России приостановили деятельность «Свидетелей Иеговы»
Памфилова отказалась учиться демократии у Запада
Автомобиль пытался въехать в толпу на улице в Антверпене
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки этого образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь