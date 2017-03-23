Двух работников автомойки осудили за убийство с особой жестокостью сына адвоката Садыкова

В Омске суд присяжных вынес приговор двум молодым людям, 24-летнему Дмитрию Пестрову и 33-летнему Сергею Климкину, за убийство сына известного омского адвоката Хакима Садыкова — Радмира.

Как установили следствие и суд, ранее неоднократно судимые Пестров и Климкин (первый освобожден из мест лишения свободы в 2015 году, второй — в 2013-м) познакомились на автомойке, где оба работали. Ночью 4 июля 2016 они пьяными приехали в центр Омска с целью кого-нибудь ограбить. При себе у них был обрезок металлической трубы, который использовался в качестве оружия.

На улице к ним подошел незнакомый парень и попросил закурить. Автомойщики стали его преследовать. На набережной в районе моста 60-летия Победы они его догнали и с особой жестокостью избили, после этого ограбили. С жертвы сняли спортивный костюм и туфли.

— От многочисленных травм потерпевший скончался на месте. Его мобильный телефон, выкинутый преступниками, утром на пробежке нашла женщина, которая связалась с отцом погибшего, и вместе они обнаружили тело молодого человека. Вскоре благодаря грамотным следственным действиям и проведенным совместно с полицией оперативно-розыскным мероприятиям злоумышленники были задержаны, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.

Омский областной суд сегодня приговорил Пестрова к 20 годам, его подельника — к 18 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.