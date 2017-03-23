В Алматы водитель иномарки въехал в магазин

Инцидент произошел в мкр. Аккент. Молодой человек, сидевший за рулем Subaru Legacy, ехал по проспекту Райымбека в западном направлении. При повороте на дорогу, ведущую в село Алгабас, он не справился с управлением и влетел в цветочный магазин, стоящий на разделительном участке между проспектом Райымбека и трассой в Алгабас.

К счастью, в момент ДТП в магазинчике никого не было. Не пострадал и виновник аварии. По словам владельца авто, истинным виновником ДТП является пешеход, которая переходила дорогу с ребенком не в положенном месте. Водитель, по его словам, чтобы избежать наезда, резко вывернул руль влево. В результате чего и очутился в цветочном ларьке. А роковая женщина исчезла.

Теперь водителю Subaru придется возмещать ущерб. Арендаторы магазинчика его сумму оценивают в полмиллиона тенге.