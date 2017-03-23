На улице Мунчешть в столице дерево упало на машины: водитель чудом выжил
Чудом остался в живых водитель автомобиля, на который рухнуло дерево на Мунчештской улице в столице.
Чудом остался в живых водитель автомобиля, на который рухнуло дерево на Мунчештской улице в столице.
60-летний тополь упал прямо на проезжую часть, оборвав линии электропередач и повредив одну припаркованную и еще одну ехавшую по дороге машину.
В ехавшей по улице машине находился только водитель. 69-летний мужчина говорит, что даже не успел испугаться.
«Я на ходу заметил, что дерево падает. Затормозил, и ствол упал прямо на машину. Троллейбус успел проскочить, а мой автомобиль повредило. Полицейские составили протокол, теперь будем подавать в суд на предприятие «Зелёное хозяйство», — заявил потерпевший Анатолий Мимей.
Очевидцы говорят, что дерево с грохотом упало на проезжую часть.
«Я работал в офисе и услышал шум. Вышел на улицу и увидел рухнувшее дерево. А после этого и свет погас».
«Перебило электрический кабель, к которому мы подключены, и все троллейбусные линии. Смотрите, это дерево старое, трухлявое, и все деревья вокруг такие же. Мы не раз писали в зеленхоз. Но они так и не отреагировали».
Приехавшие на место работники предприятия «Зелёное хозяйство» распилили рухнувшее дерево.
«По корням видно, что дерево гнилое, но снаружи оно выглядит вполне здоровым. Мы же не может сканировать все деревья», — отметил сотрудник «Зеленхоза» Анатолий Разлог.
С начала года в столице рухнуло уже 17 деревьев.