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20:52 (мск), источник: Publika.md

На улице Мунчешть в столице дерево упало на машины: водитель чудом выжил

Чудом остался в живых водитель автомобиля, на который рухнуло дерево на Мунчештской улице в столице.

Источник: Publika.md

60-летний тополь упал прямо на проезжую часть, оборвав линии электропередач и повредив одну припаркованную и еще одну ехавшую по дороге машину.

В ехавшей по улице машине находился только водитель. 69-летний мужчина говорит, что даже не успел испугаться.

«Я на ходу заметил, что дерево падает. Затормозил, и ствол упал прямо на машину. Троллейбус успел проскочить, а мой автомобиль повредило. Полицейские составили протокол, теперь будем подавать в суд на предприятие «Зелёное хозяйство», — заявил потерпевший Анатолий Мимей.

Очевидцы говорят, что дерево с грохотом упало на проезжую часть.

«Я работал в офисе и услышал шум. Вышел на улицу и увидел рухнувшее дерево. А после этого и свет погас».

«Перебило электрический кабель, к которому мы подключены, и все троллейбусные линии. Смотрите, это дерево старое, трухлявое, и все деревья вокруг такие же. Мы не раз писали в зеленхоз. Но они так и не отреагировали».

Приехавшие на место работники предприятия «Зелёное хозяйство» распилили рухнувшее дерево.

«По корням видно, что дерево гнилое, но снаружи оно выглядит вполне здоровым. Мы же не может сканировать все деревья», — отметил сотрудник «Зеленхоза» Анатолий Разлог.

С начала года в столице рухнуло уже 17 деревьев.

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