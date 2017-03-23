Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Депрессия: болезнь или блажь? Ваше мнение
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
Теща Вороненкова о его смерти: Слава Богу!
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Радикалы получили оружие": в ДНР сказали об убийстве Вороненкова
Теща Вороненкова о его смерти: Слава Богу!
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
12Ливни затопили Перу
22:45 (мск), источник: Sputnik.by

Гаишники 30 километров преследовали пьяного водителя под Любанью

Экипаж ГАИ более 30 километров преследовал нетрезвого водителя-лихача недалеко от Любани.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел вечером во вторник, 21 марта, на дороге Р55 в черте города Любань (Минская область). Водитель Great Wall, увидев в 300 метрах перед собой инспекторов Госавтоинспекции, принял решение не удрать от них. Сотрудники ГАИ с включенными маячками красно-синего цвета начали преследование машины. Однако водитель игнорировал всяческие требования остановиться и даже предпринял попытку столкнуть авто ГАИ в кювет.

«На отдельных участках автодорог скорость достигала 160 км/ч. В общей сложности преследование длилось более 30 километров», — рассказали в ГАИ Минской области.

После нескольких предупредительных выстрелов в воздух инспекторы были вынуждены открыть огонь по колесам джипа. «Водитель не справился с управлением, съехал в мелиоративный канал», — продолжили в областной ГАИ.

Выяснилось, что за рулем был местный житель, который неоднократно нарушал Правила дорожного движения, в частности за езду в нетрезвом виде. «И на этот раз с явными признаками опьянения был доставлен медучреждение для освидетельствования», — заключили в ГАИ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко о ситуации в стране: чтобы не запугивать, в СМИ даем мизер
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
Первый канал отказался от дистанционного участия в «Евровидении»
Полиция назвала имя лондонского террориста
Белый дом: улик сговора CNN с Клинтон больше, чем Трампа с РФ
В Wikileaks рассказали, как ЦРУ взламывает «айфоны» и «макбуки»
Два судна с мигрантами затонули у берегов Ливии
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
УЕФА оштрафовал «Ростов» на 16 тысяч евро Дисциплинарное дело в отношении российского клуба было открыто после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, который прошел 23 февраля в Праге
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь