Гаишники 30 километров преследовали пьяного водителя под Любанью
Экипаж ГАИ более 30 километров преследовал нетрезвого
Экипаж ГАИ более 30 километров преследовал нетрезвого
Инцидент произошел вечером во вторник, 21 марта, на дороге Р55 в черте города Любань (Минская область). Водитель Great Wall, увидев в 300 метрах перед собой инспекторов Госавтоинспекции, принял решение не удрать от них. Сотрудники ГАИ с включенными маячками
«На отдельных участках автодорог скорость достигала 160 км/ч. В общей сложности преследование длилось более 30 километров», — рассказали в ГАИ Минской области.
После нескольких предупредительных выстрелов в воздух инспекторы были вынуждены открыть огонь по колесам джипа. «Водитель не справился с управлением, съехал в мелиоративный канал», — продолжили в областной ГАИ.
Выяснилось, что за рулем был местный житель, который неоднократно нарушал Правила дорожного движения, в частности за езду в нетрезвом виде. «И на этот раз с явными признаками опьянения был доставлен медучреждение для освидетельствования», — заключили в ГАИ.