Гаишники 30 километров преследовали пьяного водителя под Любанью

Инцидент произошел вечером во вторник, 21 марта, на дороге Р55 в черте города Любань (Минская область). Водитель Great Wall, увидев в 300 метрах перед собой инспекторов Госавтоинспекции, принял решение не удрать от них. Сотрудники ГАИ с включенными маячками красно-синего цвета начали преследование машины. Однако водитель игнорировал всяческие требования остановиться и даже предпринял попытку столкнуть авто ГАИ в кювет.

«На отдельных участках автодорог скорость достигала 160 км/ч. В общей сложности преследование длилось более 30 километров», — рассказали в ГАИ Минской области.

После нескольких предупредительных выстрелов в воздух инспекторы были вынуждены открыть огонь по колесам джипа. «Водитель не справился с управлением, съехал в мелиоративный канал», — продолжили в областной ГАИ.