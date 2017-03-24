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09:14 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородская школьница умерла по дороге из одной больницы в другую

В больницу девочка была госпитализирована с подозрением на аппендицит.

В Нижегородской области 14-летняя школьница умерла в реанимобиле при попытке перевезти ее из одной больницы в другую.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, 19 марта 2017 года в Арзамасе каретой скорой помощи в городскую больницу была госпитализирована школьница с подозрением на аппендицит.

Спустя некоторое время состояние девушке ухудшилось. Арзамасские врачи приняли решение о транспортировке пациентки в детскую областную больницу.

По дороге девочка скончалась прямо в реанимобиле.

По факту ее смерти СК РФ начал доследственную проверку. С целью установления причин ее смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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