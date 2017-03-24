Нижегородская школьница умерла по дороге из одной больницы в другую

В Нижегородской области 14-летняя школьница умерла в реанимобиле при попытке перевезти ее из одной больницы в другую.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, 19 марта 2017 года в Арзамасе каретой скорой помощи в городскую больницу была госпитализирована школьница с подозрением на аппендицит.

Спустя некоторое время состояние девушке ухудшилось. Арзамасские врачи приняли решение о транспортировке пациентки в детскую областную больницу.

По дороге девочка скончалась прямо в реанимобиле.