Нижегородская школьница умерла по дороге из одной больницы в другую
В больницу девочка была госпитализирована с подозрением на аппендицит.
В больницу девочка была госпитализирована с подозрением на аппендицит.
В Нижегородской области 14-летняя школьница умерла в реанимобиле при попытке перевезти ее из одной больницы в другую.
Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, 19 марта 2017 года в Арзамасе каретой скорой помощи в городскую больницу была госпитализирована школьница с подозрением на аппендицит.
Спустя некоторое время состояние девушке ухудшилось. Арзамасские врачи приняли решение о транспортировке пациентки в детскую областную больницу.
По дороге девочка скончалась прямо в реанимобиле.
По факту ее смерти СК РФ начал доследственную проверку. С целью установления причин ее смерти назначена