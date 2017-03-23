В Астане в строящемся жилом комплексе обрушилось перекрытие
В Астане в строящемся жилом комплексе «Камал» обрушилось перекрытие. Информация об этом появилась в группе vastane.kz в Instagram.
В Астане в строящемся жилом комплексе «Камал» обрушилось перекрытие. Информация об этом появилась в группе vastane.kz в Instagram.
Инцидент произошел вечером 21 марта. Как сообщается, перекрытие обрушилось во время заливки бетона.
«Пострадавших нет. Просто 100 кубов бетона упало на территории паркинга», — говорится в сообщении.
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«Одна из подрядных компаний выставила специальные конструкции для заливки монолита. В виду того, что там велись работы по прокладке наружных сетей, одна из струбцин сорвалась
В BI Group отметили, что данный инцидент не является чрезвычайным и устраняется в пределах рабочего процесса строительства.
«Проблема была в том, что уже было выложено около 100 кубов бетона, поэтому сейчас ведутся дополнительные работы по демонтажу и очистке территории», — добавили в компании.