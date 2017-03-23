В Астане в строящемся жилом комплексе обрушилось перекрытие

Инцидент произошел вечером 21 марта. Как сообщается, перекрытие обрушилось во время заливки бетона.

«Пострадавших нет. Просто 100 кубов бетона упало на территории паркинга», — говорится в сообщении.

В пресс-службе BI Group корреспонденту Tengrinews.kz рассказали, что инцидент произошел 21 марта в паркинге на объекте «Камал-3».

«Одна из подрядных компаний выставила специальные конструкции для заливки монолита. В виду того, что там велись работы по прокладке наружных сетей, одна из струбцин сорвалась из-за неподготовленного основания. То есть при заливке струбцина сорвалась из-за мягкого грунта», — сообщили в пресс-службе.

В BI Group отметили, что данный инцидент не является чрезвычайным и устраняется в пределах рабочего процесса строительства.

«Проблема была в том, что уже было выложено около 100 кубов бетона, поэтому сейчас ведутся дополнительные работы по демонтажу и очистке территории», — добавили в компании.