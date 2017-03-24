Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Украинские СМИ узнали подробности о личности убийцы Вороненкова
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: свидетель о взорванной базе ВСУ
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": эксперт
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Студент из Воронежа уехал воевать за ИГИЛ

Парень попал под влияние вербовщиков в интернете.

Студент воронежского вуза уехал вместе с другом в Сирию воевать на стороне «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), сообщила пресс-служба мэрии в четверг, 23 марта. Парень попал под влияние вербовщиков террористического «государства», общаясь по интернету.

Молодой человек приехал на учебу в Воронеж из Дагестана. На своей странице в соцсетях 23-летний парень размещал экстремистские материалы, слушал запрещенную музыку, а потом уехал участвовать в боевых действиях, сообщила замначальника отдела по взаимодействию с общественными организациями управления по работе с административными органами и структурами Галина Саликова.

Следователи возбудили уголовное дело.

В июне 2015 года жительницу Воронежа Кристину Преснякову объявили в международный розыск в связи с участием в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). Девушка сбежала в Сирию через Турцию осенью 2013 года. Там она вышла замуж за боевика. В мае 2014 года девушка попала в список лиц, которых подозревают в причастности к экстремистской деятельности или терроризму. По данным следователей, Преснякова через соцсети вербовала добровольцев в незаконное вооруженное формирование джамаат Абу Ханифа.

По данным источника РИА «Воронеж» в силовых структурах, в отношении 25-летней Пресняковой возбуждено уголовное дело по статье «Участие в незаконном вооруженном формировании» (ч. 2 ст. 208 УК РФ) в региональном УФСБ.

Контекст

Запрещенная в России группировка «Исламское государство» — одна из главных угроз международной безопасности. Воронежские летчики боролись с террористами во время российской военной операции в Сирии, которая началась 30 сентября 2015 года. После этого российские самолеты нанесли удары по позициям боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство». Операция завершилась 14 марта 2016 года, когда президент России Владимир Путин приказал вывести основную часть войск из Сирии. Первая группа российских бомбардировщиков Су-34 приземлилась на авиабазе в Бутурлиновке во вторник, 15 марта. Самолеты вернулись с сирийского аэродрома «Хмеймим».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гид РИА «Воронеж»: куда сходить на выходных 25 и 26 марта
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
Марин Ле Пен: Россия и Франция должны вместе спасти мир
Украинские СМИ узнали имя убийцы Вороненкова
РФ намерена бойкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
Экс-мэр Барнаула признан виновным в должностных преступлениях
В Германии создана световая система, светящая как 10 тысяч солнц
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Бразилия разгромила уругвайцев и укрепила лидерство в отборе ЧМ Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Сентенарио»
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь