Студент из Воронежа уехал воевать за ИГИЛ

Студент воронежского вуза уехал вместе с другом в Сирию воевать на стороне «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), сообщила пресс-служба мэрии в четверг, 23 марта. Парень попал под влияние вербовщиков террористического «государства», общаясь по интернету.

Молодой человек приехал на учебу в Воронеж из Дагестана. На своей странице в соцсетях 23-летний парень размещал экстремистские материалы, слушал запрещенную музыку, а потом уехал участвовать в боевых действиях, сообщила замначальника отдела по взаимодействию с общественными организациями управления по работе с административными органами и структурами Галина Саликова.

Следователи возбудили уголовное дело.

В июне 2015 года жительницу Воронежа Кристину Преснякову объявили в международный розыск в связи с участием в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). Девушка сбежала в Сирию через Турцию осенью 2013 года. Там она вышла замуж за боевика. В мае 2014 года девушка попала в список лиц, которых подозревают в причастности к экстремистской деятельности или терроризму. По данным следователей, Преснякова через соцсети вербовала добровольцев в незаконное вооруженное формирование джамаат Абу Ханифа.

По данным источника РИА «Воронеж» в силовых структурах, в отношении 25-летней Пресняковой возбуждено уголовное дело по статье «Участие в незаконном вооруженном формировании» (ч. 2 ст. 208 УК РФ) в региональном УФСБ.

Контекст

Запрещенная в России группировка «Исламское государство» — одна из главных угроз международной безопасности. Воронежские летчики боролись с террористами во время российской военной операции в Сирии, которая началась 30 сентября 2015 года. После этого российские самолеты нанесли удары по позициям боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство». Операция завершилась 14 марта 2016 года, когда президент России Владимир Путин приказал вывести основную часть войск из Сирии. Первая группа российских бомбардировщиков Су-34 приземлилась на авиабазе в Бутурлиновке во вторник, 15 марта. Самолеты вернулись с сирийского аэродрома «Хмеймим».