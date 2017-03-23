На Украине ищут второго участника убийства экс-депутата Вороненкова

Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства», — сказал Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

Он также отметил, что информация по расследованию секретна. Правоохранители опасаются, что второго участника убийства могут ликвидировать, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что один из киллеров скончался в больнице от полученных ран. Врачи искусственно поддерживали мужчине сердечный ритм, но спасти его не удалось.