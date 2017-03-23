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22:24 (мск), источник: Известия.Ру

На Украине ищут второго участника убийства экс-депутата Вороненкова

О существовании сообщников журналистам рассказали в МВД Украины.

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Полиция Украины ищет второго участника убийства бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова.

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Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства», — сказал Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

Он также отметил, что информация по расследованию секретна. Правоохранители опасаются, что второго участника убийства могут ликвидировать, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что один из киллеров скончался в больнице от полученных ран. Врачи искусственно поддерживали мужчине сердечный ритм, но спасти его не удалось.

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