На Украине ищут второго участника убийства экс-депутата Вороненкова
О существовании сообщников журналистам рассказали в МВД Украины.
О существовании сообщников журналистам рассказали в МВД Украины.
Полиция Украины ищет второго участника убийства бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова.
Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«Сейчас проводится комплекс
Он также отметил, что информация по расследованию секретна. Правоохранители опасаются, что второго участника убийства могут ликвидировать, передает «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что один из киллеров скончался в больнице от полученных ран. Врачи искусственно поддерживали мужчине сердечный ритм, но спасти его не удалось.