Расследованием убийства Вороненкова займется прокуратура Киева

«По поручению генпрокурора Юрия Луценко подследственность в уголовном производстве по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта в центре Киева, определена столичной прокуратуре», — отмечается в сообщении. При этом в ведомстве указали, что открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

В прокуратуре добавили, что создана межведомственная следственная группа из числа следователей столичной прокуратуры и Национальной полиции, а также определена группа процессуальных руководителей. Координирует работу следователей, прокуроров и оперативных подразделений первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко. К расследованию убийства Дениса Вороненкова привлечены также оперативные сотрудники Службы безопасности Украины. «В уголовном производстве назначен ряд судебно-медицинских и баллистических экспертиз», — отметили в столичной милиции.