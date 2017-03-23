Расследованием убийства Вороненкова займется прокуратура Киева
В прокуратуре создана специальная межведомственная следственная группа из числа следователей столичной прокуратуры и Национальной полиции.
В прокуратуре создана специальная межведомственная следственная группа из числа следователей столичной прокуратуры и Национальной полиции.
КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины поручила прокуратуре Киева расследовать убийство бывшего депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова. Об этом сообщила в четверг
«По поручению генпрокурора Юрия Луценко подследственность в уголовном производстве по факту убийства
В прокуратуре добавили, что создана межведомственная следственная группа из числа следователей столичной прокуратуры и Национальной полиции, а также определена группа процессуальных руководителей. Координирует работу следователей, прокуроров и оперативных подразделений первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко. К расследованию убийства Дениса Вороненкова привлечены также оперативные сотрудники Службы безопасности Украины. «В уголовном производстве назначен ряд