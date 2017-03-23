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22:21 (мск), источник: ТАСС

Расследованием убийства Вороненкова займется прокуратура Киева

В прокуратуре создана специальная межведомственная следственная группа из числа следователей столичной прокуратуры и Национальной полиции.

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КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины поручила прокуратуре Киева расследовать убийство бывшего депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичной прокуратуры.

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«По поручению генпрокурора Юрия Луценко подследственность в уголовном производстве по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта в центре Киева, определена столичной прокуратуре», — отмечается в сообщении. При этом в ведомстве указали, что открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

В прокуратуре добавили, что создана межведомственная следственная группа из числа следователей столичной прокуратуры и Национальной полиции, а также определена группа процессуальных руководителей. Координирует работу следователей, прокуроров и оперативных подразделений первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко. К расследованию убийства Дениса Вороненкова привлечены также оперативные сотрудники Службы безопасности Украины. «В уголовном производстве назначен ряд судебно-медицинских и баллистических экспертиз», — отметили в столичной милиции.

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