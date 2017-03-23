Предполагаемый убийца Вороненкова имел удостоверение Нацгвардии Украины
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Предполагаемый убийца
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Предполагаемый убийца
Ранее
«Киллер, который убил… в Киеве беглого
По данным издания, документы выданы частью, в которую в свое время входил нацбатальон «Донбасс». К этой же части относится и нацбатальон «Азов», против которого в РФ возбуждено уголовное дело, а также некоторые другие подразделения Нацгвардии Украины. «С учетом номера части и просочившейся информации о биографии умершего на операционном столе киллера, возможно, он был одним из добровольцев, которые воевали в зоне АТО (военной операции в Донбассе — ред.) в 2014—2015 годах», — говорится в сообщении.
Ранее украинское
Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против