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23 марта, источник: РИА Новости

Предполагаемый убийца Вороненкова имел удостоверение Нацгвардии Украины

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова имел при себе удостоверение Нацгвардии Украины, сообщило в четверг украинское издание «Страна» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.

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Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность.

«Киллер, который убил… в Киеве беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, имел при себе документы, выданные частью № 3057 Нацгвардии Украины», — говорится в сообщении.

По данным издания, документы выданы частью, в которую в свое время входил нацбатальон «Донбасс». К этой же части относится и нацбатальон «Азов», против которого в РФ возбуждено уголовное дело, а также некоторые другие подразделения Нацгвардии Украины. «С учетом номера части и просочившейся информации о биографии умершего на операционном столе киллера, возможно, он был одним из добровольцев, которые воевали в зоне АТО (военной операции в Донбассе — ред.) в 2014—2015 годах», — говорится в сообщении.

Источник издания не исключает вариант, что документы были поддельными
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Ранее украинское интернет-издание «Вести» сообщило, что предполагаемый убийца Вороненкова мог быть участником военной операции в Донбассе.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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