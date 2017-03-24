Число жертв теракта в Лондоне выросло до четырех человек

Ранее сообщалось о троих погибших, среди которых был полицейский, женщина 40 лет и мужчина 50 лет. Не менее 29 человек оказались в больницах, семеро из них — в тяжелом состоянии.
В четверг лондонская полиция назвала имя террориста — им оказался 52-летний житель Великобритании Халид Масуд. Он погиб во время нападения.
Кроме того, по подозрению в причастности к атаке арестованы восемь человек, в том числе женщина, которую называют партнершей Масуда
Нападение, случившееся накануне в британской столице, произошло в два этапа. Сначала террорист на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем, вооружившись ножом, напал на группу полицейских возле здания парламента. Позже ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ.