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00:53 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв теракта в Лондоне выросло до четырех человек

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — В больнице Лондона скончался 75-летний мужчина, раненый накануне в результате теракта у здания британского парламента, сообщает в пятницу Sky News. Таким образом, число жертв атаки возросло до четырех человек.

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Ранее сообщалось о троих погибших, среди которых был полицейский, женщина 40 лет и мужчина 50 лет. Не менее 29 человек оказались в больницах, семеро из них — в тяжелом состоянии.

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В четверг лондонская полиция назвала имя террориста — им оказался 52-летний житель Великобритании Халид Масуд. Он погиб во время нападения.

Кроме того, по подозрению в причастности к атаке арестованы восемь человек, в том числе женщина, которую называют партнершей Масуда

Нападение, случившееся накануне в британской столице, произошло в два этапа. Сначала террорист на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем, вооружившись ножом, напал на группу полицейских возле здания парламента. Позже ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ.

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