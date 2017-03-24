Число жертв теракта в Лондоне выросло до четырех человек

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Ранее сообщалось о троих погибших, среди которых был полицейский, женщина 40 лет и мужчина 50 лет. Не менее 29 человек оказались в больницах, семеро из них — в тяжелом состоянии.

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В четверг лондонская полиция назвала имя террориста — им оказался 52-летний житель Великобритании Халид Масуд. Он погиб во время нападения.

Кроме того, по подозрению в причастности к атаке арестованы восемь человек, в том числе женщина, которую называют партнершей Масуда