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01:01 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Триполи обстреляли украинское посольство

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В столице Ливии Триполи обстреляли здание украинского посольства, сообщил посол Украины в этой стране Николай Нагорный.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Вот и в наше Посольства в Триполи “подарок” залетел», — написал Нагорный на своей странице в Facebook, опубликовав фото последствий обстрела.

Дипломат также отметил, что в здание украинского посольства попал «или зенитный снаряд, или мина». «Слава Богу, в генератор не попала. Погрешность — 2−3 метра, — написал посол и добавил, что это самое больше, что “прилетало”. — А так, бывало утром на крыше Посольства 10−12 штук 7,62 (калибра)».

Отметим, что с 2015 года посольство Украины в Ливии находится в соседнем Тунисе из-за обострения ситуации безопасности в стране, но украинские дипломаты периодически наведываются в Триполи. Так, Нагорный в комментариях к своему посту написал, что 2 апреля поедет на неделю в Ливию.

Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи.

С момента свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В результате в стране возникло двоевластие: с одной стороны — представленное избранным на всеобщих выборах 2014 года парламентом, заседающим в городе Тобрук, а с другой — происламским Всеобщим Национальным конгрессом (ВНК), заседающим в Триполи. При этом ряд районов Ливии вообще не контролируется центральными властями.

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