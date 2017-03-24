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07:32 (мск), источник: 112.ua

В результате взрыва на военном складе в Балаклее повреждено 8 жилых домов, — Савченко

Нардеп сообщила о большом количестве обломков различных частей боеприпасов.

Источник: 112.ua

Народный депутат Надежда Савченко сообщила, что посетила Балаклею, где бушует масштабный пожар на крупнейшем военном складе. Она побывала в военной части А1352.

Об этом Савченко написала на странице в Facebook.

Нардеп сообщила, что в городе, в результате взрыва повреждено 8 жилых домов. В операции по тушению задействованы танки и много противопожарной техники.

Около военной части, есть остатки разных частей боеприпасов. Взрывы происходят постоянно, сообщила нардеп.

Также, по ее словам, для вывоза людей из города предоставлен транспорт. В эвакуации принимают участие волонтеры и представители общественных организаций.

Ночью в райцентре Балаклея Харьковской области начался пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (впоследствии ее расширили до 10 км), людей размещают в школах и домах культуры. Над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах, не работает казначейство, нет газа и света. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул некоего летательного аппарата и видели, как он сбрасывал что-то на склады. На месте побывал премьер Гройсман, а президент Порошенко поручил всем регионам помочь Балаклее со стройматериалами, дизтопливом и продуктами. Пока что известно об одной раненой осколком женщине. Отметим, что из города выехали не все жители, некоторые люди не хотят оставлять город.

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