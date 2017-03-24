В результате взрыва на военном складе в Балаклее повреждено 8 жилых домов, — Савченко

Нардеп сообщила, что в городе, в результате взрыва повреждено 8 жилых домов. В операции по тушению задействованы танки и много противопожарной техники.

Также, по ее словам, для вывоза людей из города предоставлен транспорт. В эвакуации принимают участие волонтеры и представители общественных организаций.