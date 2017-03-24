Жителя Владивостока затащили в машину и заставляли взять кредит
Полиция задержала вымогателей, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Полиция задержала вымогателей, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Владивосток, 24 марта, PrimaMedia.
Двое мужчин похитили молодого человека во Владивостоке и заставляли его взять кредит на свое имя. Парень успел сообщить родственникам свое местоположение, которые сразу же позвонили в полицию. Вымогателей задержали, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили ИА PrimaMedia в
«В районе улицы Зои Космодемьянской к потерпевшему подошли двое молодых людей и, применив физическую силу, затащили его в автомобиль Toyota Ractis, после чего скрылись. Злоумышленники вынуждали потерпевшего оформить на свое имя кредит в размере 15 тысяч рублей. Молодой человек успел сообщить родственникам о произошедшем и своем местонахождении», — говорится в сообщении городской полиции.
Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия в район улицы Черемуховой и задержали троих жителей Владивостока.
Возбуждено уголовное дело по статье 179 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Устанавливается причастность фигурантов уголовного дела к ранее совершенным преступлениям.