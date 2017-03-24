Жителя Владивостока затащили в машину и заставляли взять кредит

Владивосток, 24 марта, PrimaMedia.

Двое мужчин похитили молодого человека во Владивостоке и заставляли его взять кредит на свое имя. Парень успел сообщить родственникам свое местоположение, которые сразу же позвонили в полицию. Вымогателей задержали, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

«В районе улицы Зои Космодемьянской к потерпевшему подошли двое молодых людей и, применив физическую силу, затащили его в автомобиль Toyota Ractis, после чего скрылись. Злоумышленники вынуждали потерпевшего оформить на свое имя кредит в размере 15 тысяч рублей. Молодой человек успел сообщить родственникам о произошедшем и своем местонахождении», — говорится в сообщении городской полиции.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия в район улицы Черемуховой и задержали троих жителей Владивостока.

Возбуждено уголовное дело по статье 179 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Устанавливается причастность фигурантов уголовного дела к ранее совершенным преступлениям.