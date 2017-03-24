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03:32 (мск), источник: РБК

Похороны Вороненкова пройдут в Киеве

Убитого в Киеве экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова похоронят в столице Украины.

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Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на бывшего депутата Илью Пономарева.

Как отмечает газета, Пономарев не мог отвечать на звонки в четверг, однако позже написал, что близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Дениса Вороненкова пройдут в Киеве.

Вороненков был убит днем в четверг, 23 марта, в центре Киева рядом с гостиницей «Премьер Палас». Киллер выстрелил в экс-депутата, когда он выходил из отеля. Охранник Вороненкова сумел ранить нападавшего, позже стрелок скончался в больнице.

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По данным украинских СМИ, нападавший служил в добровольческих батальонах. То, что у стрелка нашли служебное удостоверение Национальной гвардии Украины. подтвердил народный депутат, советник министра внутренних дел республики Антон Геращенко. По его словам, убийца Вороненкова служил в Нацгвардии 13 месяцев, а в 2014 году готовился в России к спецоперации по внедрению в украинское правительственное воинское формирование.

По словам генпрокурора Украины в убийстве Вороненкова есть «российский след». Президент Петр Порошенко в свою очередь назвал убийство Вороненкова «актом государственного терроризма» со стороны России. В Кремле такие слова о «российском следе» в убийстве бывшего депутата Госдумы назвали абсурдными.

В феврале в интервью украинскому изданию Censor.net (заблокировано в России) Денис Вороненков рассказал, что стал гражданином Украины. Он также сообщил, что дал показания на экс-президента Украины Виктора Януковича, который в 2014 году якобы попросил президента России Владимира Путина ввести войска на территорию Украины.

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