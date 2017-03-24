Первые возгорания в лесах Хабаровского края ожидаются уже в конце марта
В рабочем состоянии находятся 21
В рабочем состоянии находятся 21
На расширенном заседании правительства края обсудили вопросы подготовки к весеннему пожароопасному периоду. Совещание провел
Как сообщили представители краевого управления лесами, пожароопасный сезон начнется раньше обычного. Первые очаги в этом году могут появиться уже в конце марта. К этому времени на юге отдельные участки тайги полностью очистятся от снега, то есть возникнет реальная угроза возгораний.
Между тем, в Хабаровском крае все готово для борьбы со стихией. Начальник краевого управления лесами Иван Денисов доложил, что приводить в порядок технику, а также готовить людей лесоводы начали еще осенью прошлого года. В настоящее время в рабочем состоянии находятся 21
По словам Ивана Денисова, в этом году основной упор будет сделан на ранее обнаружение пожаров. Пожар всегда проще затушить на начальной стадии. Так, в прошлом сезоне 89% очагов удавалось ликвидировать в первые двое суток. За последние пять лет этот показатель вырос более чем на 36%.
«Для быстрого выявления пожаров в районах продолжат устанавливать видеокамеры, — сообщил Иван Денисов. — Сейчас в лесах работает 36 видеосистем. Также будут активно использованы два беспилотника, приобретенных в прошлом году. Они доказали свою эффективность. Их будут применять в связке со специальными штабными автомобилями, внутри которых расположены ситуационные центры. Труднодоступные территории проконтролируют при помощи авиапатрулирования».
В Хабаровском крае вновь организуют работу федерального номера «горячей линии» лесоохраны. Обнаружив в любой части региона пожар или пал травы, можно будет сообщить на: 8−800−100−94−00.
Напомним, что в прошлом году в Хабаровском крае было зарегистрировано 286 лесных пожаров. Огонь прошел площадь в 185 тыс. га, уничтожив 134 тыс. кубометров древесины. Наибольшее количество пожаров произошло в Амурском и Верхнебуреинском районах. При этом лишь малая часть пожаров — около 20% — возникла