Первые возгорания в лесах Хабаровского края ожидаются уже в конце марта

На расширенном заседании правительства края обсудили вопросы подготовки к весеннему пожароопасному периоду. Совещание провел вице-губернатор региона Сергей Щетнёв.

Как сообщили представители краевого управления лесами, пожароопасный сезон начнется раньше обычного. Первые очаги в этом году могут появиться уже в конце марта. К этому времени на юге отдельные участки тайги полностью очистятся от снега, то есть возникнет реальная угроза возгораний.

Между тем, в Хабаровском крае все готово для борьбы со стихией. Начальник краевого управления лесами Иван Денисов доложил, что приводить в порядок технику, а также готовить людей лесоводы начали еще осенью прошлого года. В настоящее время в рабочем состоянии находятся 21 пожарно-химическая станция, а также 17 отделений дальневосточной авиаохраны, техника и амуниция. Общая численность службы составляет 470 человек.

По словам Ивана Денисова, в этом году основной упор будет сделан на ранее обнаружение пожаров. Пожар всегда проще затушить на начальной стадии. Так, в прошлом сезоне 89% очагов удавалось ликвидировать в первые двое суток. За последние пять лет этот показатель вырос более чем на 36%.

«Для быстрого выявления пожаров в районах продолжат устанавливать видеокамеры, — сообщил Иван Денисов. — Сейчас в лесах работает 36 видеосистем. Также будут активно использованы два беспилотника, приобретенных в прошлом году. Они доказали свою эффективность. Их будут применять в связке со специальными штабными автомобилями, внутри которых расположены ситуационные центры. Труднодоступные территории проконтролируют при помощи авиапатрулирования».

В Хабаровском крае вновь организуют работу федерального номера «горячей линии» лесоохраны. Обнаружив в любой части региона пожар или пал травы, можно будет сообщить на: 8−800−100−94−00.