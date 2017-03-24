Таксист сбил сотрудника строительной компании на пешеходном переходе в Хабаровске

На пересечении улиц Ленина и Калинина водитель «Дайхацу» сбил 39-летнего сотрудника строительной компании, который шел на объект. Мужчина работает на площадке, где в будущем должно начаться возведение небоскреба, сообщает портал «Губерния».

До места назначения горожанин не дошел каких-то 10 метров. Водитель «Дайхацу Мира» поднимался по улице Калинина со стороны переулка Конечного. Молодому человеку необходимо было свернуть на улицу Ленина и направиться в сторону городского дворца культуры. По мнению пострадавшего, авария произошла из-за того, что водитель был недостаточно внимателен.

Когда строитель понял, что вот-вот будет сбит, он развернулся и навалился животом на капот машины, чтобы избежать падения на спину. Мужчина объяснил, что у него давняя травма позвоночника.

Врачи скорой помощи, осмотрев пациента, обнаружили у него многочисленные ушибы и ссадины. Виновным в этом происшествии, скорее всего, признают автолюбителя.