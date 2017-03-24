Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина
Сборная России обрела нового капитана, но потеряла лидера атаки
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
9В мире зацвела сакура
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
03:32 (мск), источник: Губерния онлайн

Таксист сбил сотрудника строительной компании на пешеходном переходе в Хабаровске

Врачи диагностировали у пешехода многочисленные ушибы и ссадины.

Источник: Губерния онлайн

На пересечении улиц Ленина и Калинина водитель «Дайхацу» сбил 39-летнего сотрудника строительной компании, который шел на объект. Мужчина работает на площадке, где в будущем должно начаться возведение небоскреба, сообщает портал «Губерния».

До места назначения горожанин не дошел каких-то 10 метров. Водитель «Дайхацу Мира» поднимался по улице Калинина со стороны переулка Конечного. Молодому человеку необходимо было свернуть на улицу Ленина и направиться в сторону городского дворца культуры. По мнению пострадавшего, авария произошла из-за того, что водитель был недостаточно внимателен.

Когда строитель понял, что вот-вот будет сбит, он развернулся и навалился животом на капот машины, чтобы избежать падения на спину. Мужчина объяснил, что у него давняя травма позвоночника.

Врачи скорой помощи, осмотрев пациента, обнаружили у него многочисленные ушибы и ссадины. Виновным в этом происшествии, скорее всего, признают автолюбителя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Марафон объединит лыжников из Хабаровского края
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
Первый канал отказался от дистанционного участия в «Евровидении»
Фийон обвинил Олланда в прослушке своего телефона
Белый дом: улик сговора CNN с Клинтон больше, чем Трампа с РФ
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
СМИ узнали о планах КНДР провести испытание ядерного оружия
Эрдоган: ЕС после референдума в Турции «могут ждать сюрпризы»
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь