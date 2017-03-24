Таксист сбил сотрудника строительной компании на пешеходном переходе в Хабаровске
Врачи диагностировали у пешехода многочисленные ушибы и ссадины.
Врачи диагностировали у пешехода многочисленные ушибы и ссадины.
На пересечении улиц Ленина и Калинина водитель «Дайхацу» сбил 39-летнего сотрудника строительной компании, который шел на объект. Мужчина работает на площадке, где в будущем должно начаться возведение небоскреба, сообщает портал «Губерния».
До места назначения горожанин не дошел
Когда строитель понял, что
Врачи скорой помощи, осмотрев пациента, обнаружили у него многочисленные ушибы и ссадины. Виновным в этом происшествии, скорее всего, признают автолюбителя.