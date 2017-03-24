Хабаровчанка пообещала взорвать рембазу, где работает ее возлюбленный
Мужчина не оценил шутку девушки и сообщил об угрозе взрыва в полицию.
Мужчина не оценил шутку девушки и сообщил об угрозе взрыва в полицию.
Хабаровские полицейские задержали 26-летнюю горожанку за ложное сообщение о готовящемся взрыве на территории РЭБ флота, сообщает портал «Губерния». На рембазе работает давний знакомый женщины, к которому она испытывает романтические чувства. Мужчина женат и на симпатии девушки не отвечает. Выпив, горожанка позвонила возлюбленному и заявила, что объект, на котором он работает охранником, заминирован.
«Мужчина не узнал ее и воспринял шутку реально, поэтому сообщил о случившемся сотрудникам транспортной полиции. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 Уголовного кодекса РФ», — сообщила руководитель
Специалисты обыскали территорию рембазы, но взрывного устройства не нашли. Если уголовное дело будет возбуждено, назойливой поклоннице охранника грозит наказание за ложное сообщение об акте терроризма — штраф в размере двухсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.