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03:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка пообещала взорвать рембазу, где работает ее возлюбленный

Мужчина не оценил шутку девушки и сообщил об угрозе взрыва в полицию.

Источник: Губерния онлайн

Хабаровские полицейские задержали 26-летнюю горожанку за ложное сообщение о готовящемся взрыве на территории РЭБ флота, сообщает портал «Губерния». На рембазе работает давний знакомый женщины, к которому она испытывает романтические чувства. Мужчина женат и на симпатии девушки не отвечает. Выпив, горожанка позвонила возлюбленному и заявила, что объект, на котором он работает охранником, заминирован.

«Мужчина не узнал ее и воспринял шутку реально, поэтому сообщил о случившемся сотрудникам транспортной полиции. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 Уголовного кодекса РФ», — сообщила руководитель пресс-службы УТ МВД по ДФО Ольга Мироненко.

Специалисты обыскали территорию рембазы, но взрывного устройства не нашли. Если уголовное дело будет возбуждено, назойливой поклоннице охранника грозит наказание за ложное сообщение об акте терроризма — штраф в размере двухсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

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