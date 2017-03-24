В акватории Амурского залива рыбак провалился под лед

23 марта в акватории Амурского залива, город Владивосток (в районе ж/д станции Угольная), проводились спасательные работы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Юлию Козицкую, специалиста по связям с общественностью ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

Спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы оказали помощь рыбаку, провалившемуся под лед. О происшествии спасателям сообщил очевидец.

В 16.18 мужчину с признаками сильного переохлаждения спасатели передали бригаде скорой помощи. В спасательных работах были задействованы 6 спасателей.