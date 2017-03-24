Из СПИД-центра Новосибирска пропали ценные препараты от ВИЧ
Сотрудники центра подозревают, что их
Сотрудники центра подозревают, что их
В Новосибирском
Оказалось, что неустановленные личности вынесли из здания новосибирского центра ВИЧ/СПИД городской инфекционной клинической больницы N1 антиретровирусные препараты. Происшествие случилось в четверг, 24 марта. Количество похищенных лекарств не уточняется.
Сейчас этим случаем уже заинтересовались правоохранительные органы и проводят проверку по факту кражи. Активно проводится розыск виновников инцидента.