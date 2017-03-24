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07:45 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Из СПИД-центра Новосибирска пропали ценные препараты от ВИЧ

Сотрудники центра подозревают, что их кто-то украл.

В Новосибирском СПИД-центре неизвестнын злоумышленники похитили лекарственные препараты. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь.

Оказалось, что неустановленные личности вынесли из здания новосибирского центра ВИЧ/СПИД городской инфекционной клинической больницы N1 антиретровирусные препараты. Происшествие случилось в четверг, 24 марта. Количество похищенных лекарств не уточняется.

Сейчас этим случаем уже заинтересовались правоохранительные органы и проводят проверку по факту кражи. Активно проводится розыск виновников инцидента.

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