Без вести пропавшего жителя Красноярского края ищут в Иркутске
Мужчина с февраля не выходит на связь с родственниками.
Мужчина с февраля не выходит на связь с родственниками.
Иркутские полицейские разыскивают без вести пропавшего жителя Красноярского края Александра Царева, сообщает
Заявление о розыске мужчины правоохранителям поступило в конце февраля от отца исчезнувшего. Он сообщил, что сын несколько дней не выходит на связь.
Стражи порядка установили, что 10 февраля Александр Царев выехал на поезде «Иркутск-Нерюнгри» от станции «Красноярск» до станции «Иркутск-Пассажирский». Последний раз на связь с родственниками выходил со станции «Тайшет». 16 февраля он выехал из иркутской гостиницы в аэропорт.
В день исчезновения был одет в черные пуховик и шапку, темные ботинки и брюки, кофту темную с рисунком в виде ромбов. При себе мужчина имел сумку с личными вещами.
Всех, кто