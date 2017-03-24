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05:01 (мск), источник: АиФ Иркутск

Без вести пропавшего жителя Красноярского края ищут в Иркутске

Мужчина с февраля не выходит на связь с родственниками.

Иркутские полицейские разыскивают без вести пропавшего жителя Красноярского края Александра Царева, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Заявление о розыске мужчины правоохранителям поступило в конце февраля от отца исчезнувшего. Он сообщил, что сын несколько дней не выходит на связь.

Стражи порядка установили, что 10 февраля Александр Царев выехал на поезде «Иркутск-Нерюнгри» от станции «Красноярск» до станции «Иркутск-Пассажирский». Последний раз на связь с родственниками выходил со станции «Тайшет». 16 февраля он выехал из иркутской гостиницы в аэропорт.

В день исчезновения был одет в черные пуховик и шапку, темные ботинки и брюки, кофту темную с рисунком в виде ромбов. При себе мужчина имел сумку с личными вещами.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Александра Царева, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 216464 (Бюро регистрации несчастных случаев), (3952) 411164 (дежурная часть ОП № 1 МУ МВД России «Иркутское»).

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