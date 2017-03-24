Без вести пропавшего жителя Красноярского края ищут в Иркутске

Иркутские полицейские разыскивают без вести пропавшего жителя Красноярского края Александра Царева, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Заявление о розыске мужчины правоохранителям поступило в конце февраля от отца исчезнувшего. Он сообщил, что сын несколько дней не выходит на связь.

Стражи порядка установили, что 10 февраля Александр Царев выехал на поезде «Иркутск-Нерюнгри» от станции «Красноярск» до станции «Иркутск-Пассажирский». Последний раз на связь с родственниками выходил со станции «Тайшет». 16 февраля он выехал из иркутской гостиницы в аэропорт.

В день исчезновения был одет в черные пуховик и шапку, темные ботинки и брюки, кофту темную с рисунком в виде ромбов. При себе мужчина имел сумку с личными вещами.