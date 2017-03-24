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05:03 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье мужчина на угнанной иномарке попал в ДТП и скрылся — МВД

Подозреваемого в угоне автомобиля удалось задержать.

В Иркутской области полицейские выясняют обстоятельства угона иномарки, которая попала в ДТП, сообщает пресс-служба регионального МВД.

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» недалеко от поселка Кутулик произошла авария, виновник которой скрылся. Водитель неустановленного пока автомобиля врезался в металлическое дорожное ограждение, а после автомобилист покинул место происшествия. По оставленному госномеру сотрудники ДПС выяснили, что он принадлежит автомобилю «Ниссан Лаурель», который разыскивается братскими полицейскими.

Вскоре угнанный автомобиль был обнаружен припаркованным у придорожного кафе в Аларском районе. Передняя часть «Ниссана» была значительно повреждена. В заведении инспекторы застали троих молодых людей, сидящих за столиком. Во время досмотра в кармане одного из них нашли ключи от угнанной иномарки.

Подозреваемый в угоне задержан. Проводится полицейская проверка.

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