В Усть-Куте подросток поссорился с отчимом и ударил его ножом в живот

В Усть-Куте возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего парня, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ. Как сообщает 23 марта 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, предварительно установлено, что 8 марта, когда подросток находился дома, между ним и его отчимом возник бытовой конфликт. Парень вооружился ножом и ударил мужчину в область живота. Пострадавшего с ранением брюшной полости доставили в районную больницу.

Известно, что подозреваемый состоит на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних районной администрации и в отделе по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела полиции, как склонный к правонарушениям. Следователям СКР он признался в совершении преступления.