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07:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми на автомобили рухнул снег с крыши

Пострадали несколько машин.

Автомобили пермяков пострадали от упавшего с крыши снега. 23 марта на машины, припаркованные рядом с тепловой подстанцией на улице Попова, упали ледяные глыбы. Очевидцы происшествия выложили фото пострадавших машин в Сеть, с вопросом «Кто ответит за испорченное имущество?».

В комментариях пользователи соцсетей предполагают, что возмещать ущерб хозяевам авто никто не будет, так как машины припаркованы вплотную к зданию, а по закону должны стоять не ближе 10 метров.

В период оттепели стоит быть осторожнее. Со многих крыш в Перми свисают языки снега и сосульки.

Напомним, накануне огромная снежная масса сошла с крыши детского садика на Гайве, засыпав школьников. Один из ребят всё ещё остаётся в больнице.

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