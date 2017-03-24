В Перми на автомобили рухнул снег с крыши

Автомобили пермяков пострадали от упавшего с крыши снега. 23 марта на машины, припаркованные рядом с тепловой подстанцией на улице Попова, упали ледяные глыбы. Очевидцы происшествия выложили фото пострадавших машин в Сеть, с вопросом «Кто ответит за испорченное имущество?».

В комментариях пользователи соцсетей предполагают, что возмещать ущерб хозяевам авто никто не будет, так как машины припаркованы вплотную к зданию, а по закону должны стоять не ближе 10 метров.