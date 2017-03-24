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05:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Интернет-мошенник обманул комсомольчанина

В Комсомольске-на-Амуре в полицию обратился местный житель.

Он рассказал, что нашел на популярном сайте объявление о продаже икры рыбы лососевых пород. Потерпевший обговорил с мужчиной все детали сделки и перевел на его счет около 40 тысяч рублей. Как только заявитель внес предоплату, продавец перестал выходить на связь.

Злоумышленника задержали полицейские. Выяснилось, что 34-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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