Интернет-мошенник обманул комсомольчанина

Он рассказал, что нашел на популярном сайте объявление о продаже икры рыбы лососевых пород. Потерпевший обговорил с мужчиной все детали сделки и перевел на его счет около 40 тысяч рублей. Как только заявитель внес предоплату, продавец перестал выходить на связь.

Злоумышленника задержали полицейские. Выяснилось, что 34-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.