В Красноярске водитель иномарки устроил аварию с пострадавшими

В Красноярске водитель устроил аварию, выехав на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла вечером 23 марта на ул. Тамбовской. По предварительной версии, автомобиль Toyota Vista выехал на «встречку» и протаранил Toyota RAV4. По словам очевидцев, водитель первого автомобиля был пьян, однако провести медицинское освидетельствование не удалось.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Toyota Vista. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.

Напомним, 12 марта на Северном шоссе 53-летний водитель на скорости влетел в бетонное ограждение. По предварительным данным, мужчина за рулем Nissan не справился с управлением и врезался в бетонный разделитель. От удара машину развернуло.