Неграмотную хабаровчанку обманул риелтор
Женщина, которая не умеет читать, подписала договор
Женщина, которая не умеет читать, подписала договор
Пожилая хабаровчанка Анна Юрьева заплатила около 70 тысяч рублей за приватизацию квартиры и в итоге осталась без жилья: риелтор, который обещал помочь клиентке с оформлением документов, продал ее недвижимость, сообщает портал «Губерния».
Ни писать, ни читать пенсионерка не умеет: грамоте она никогда не обучалась. Пять лет назад она решила приватизировать свою двухкомнатную квартиру. За помощью женщина обратилась к риелтору, который пообещал быстро оформить все документы за вознаграждение.
«Моя невестка наняла этого человека, чтобы приватизировать квартиру. Он возил меня, бумажки подсовывал: “Тут распишитесь, тут”. Еще буквы выговаривал, какие написать надо, фамилию. Я говорю: “Куда ты меня все возишь?”, а он отвечает, что надо приватизацию подписать. Он мне даже никаких квитанций не выписывал, что я ему давала [деньги] то на одно, то на другое. Тысяч 60−70 отдала ему», — говорит Анна Юрьева.
В краевом управлении Росреестра пенсионерка под диктовку посредника подписала последние документы. Как выяснилось, это был договор
Обман раскрылся спустя несколько лет, когда женщина действительно решила продать свою квартиру. По совету соседки она обратилась уже к другому специалисту, который и выяснил, что пенсионерку обманули.
«Сыну дали квартиру, думали, что мне однокомнатную купим, и я решила продать эту квартиру. Соседка посоветовала хорошего риелтора. Вот он и раскопал, что моя квартира продана», — рассказала пожилая хабаровчанка.
Итогом разбирательства стало обращение в суд. Пенсионерке пусть и с трудом, но все же удалось оспорить сделку пятилетней давности, однако риелтор, который
Случай прокомментировал специалист по недвижимости, директор хабаровского агентства «Дом. Ком» Олег Сорокин.
«Мне кажется, что это был такой закамуфлированный договор ренты, попытка ввести человека в заблуждение. Но, как мы видим, эта попытка провалилась», — отметил специалист.