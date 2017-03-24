Неграмотную хабаровчанку обманул риелтор

Пожилая хабаровчанка Анна Юрьева заплатила около 70 тысяч рублей за приватизацию квартиры и в итоге осталась без жилья: риелтор, который обещал помочь клиентке с оформлением документов, продал ее недвижимость, сообщает портал «Губерния».

Ни писать, ни читать пенсионерка не умеет: грамоте она никогда не обучалась. Пять лет назад она решила приватизировать свою двухкомнатную квартиру. За помощью женщина обратилась к риелтору, который пообещал быстро оформить все документы за вознаграждение.

«Моя невестка наняла этого человека, чтобы приватизировать квартиру. Он возил меня, бумажки подсовывал: “Тут распишитесь, тут”. Еще буквы выговаривал, какие написать надо, фамилию. Я говорю: “Куда ты меня все возишь?”, а он отвечает, что надо приватизацию подписать. Он мне даже никаких квитанций не выписывал, что я ему давала [деньги] то на одно, то на другое. Тысяч 60−70 отдала ему», — говорит Анна Юрьева.

В краевом управлении Росреестра пенсионерка под диктовку посредника подписала последние документы. Как выяснилось, это был договор купли-продажи. Свою квартиру Анна Юрьева якобы продала другому гражданину, за что получила 2 млн рублей.

Обман раскрылся спустя несколько лет, когда женщина действительно решила продать свою квартиру. По совету соседки она обратилась уже к другому специалисту, который и выяснил, что пенсионерку обманули.

«Сыну дали квартиру, думали, что мне однокомнатную купим, и я решила продать эту квартиру. Соседка посоветовала хорошего риелтора. Вот он и раскопал, что моя квартира продана», — рассказала пожилая хабаровчанка.

Итогом разбирательства стало обращение в суд. Пенсионерке пусть и с трудом, но все же удалось оспорить сделку пятилетней давности, однако риелтор, который когда-то обманул женщину, подал апелляцию — сейчас она рассматривается судом.

Случай прокомментировал специалист по недвижимости, директор хабаровского агентства «Дом. Ком» Олег Сорокин.

«Мне кажется, что это был такой закамуфлированный договор ренты, попытка ввести человека в заблуждение. Но, как мы видим, эта попытка провалилась», — отметил специалист.