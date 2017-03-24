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06:11 (мск), источник: АиФ Красноярск

Размер взятки в Красноярском крае вырос в 8 раз

Почти половина жителей региона считают, что нужно ужесточать наказание за коррупцию.

В 2016 году выявлено 350 преступлений коррупционной направленности, что на 8,6% меньше, чем в 2015-м, однако в 8 раз вырос ее средний размер — 839,6 тыс. рублей. Такие данные приводит ГУ МВД по Красноярскому краю.

В крупном или особо крупном размерах совершено 79 преступлений, что в 2,3 раза превышает показатель предшествующего периода. По выявленным преступлениям возбуждено 63 уголовных дела, в том числе в отношении восьми сотрудников федеральных органов государственной власти. А вот Прокуратура предоставляет другие данные о размере взяток — сумма вдвое меньше.

В динамике факторов тревожности населения коррупция занимает пятое место вслед за ростом цен на продукты питания, услуги ЖКХ, низким уровнем заработной платы и снижением уровня медицинского обслуживания. Больше половины опрошенных уверены, что должностные лица берут взятки. За ужесточение наказания за коррупцию высказались 47 процентов респондентов. В то же время данные говорят о том, что в отношении правоохранительных органов и судов общественное мнение улучшилось: если в 2015 году их деятельность неэффективной признавал 51 процент опрошенных, то в 2016 этот показатель снизился до 22,6 процента.

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