В Усольском кадетском корпусе за три месяца произошло 27 правонарушений
За последних три месяца в Усольском кадетском корпусе произошло 27 правонарушений, среди которых кражи, нанесение телесных повреждений и другие серьёзные деяния.
За последних три месяца в Усольском кадетском корпусе произошло 27 правонарушений, среди которых кражи, нанесение телесных повреждений и другие серьёзные деяния.
Возбуждено три уголовных дела и ведутся педагогические расследования в отношении некоторых воспитателей. Таким образом, предпринятые меры не принесли результата, такой вывод сделала председатель комитета по
Ирина Синцова отметила, что министерство образования Иркутской области предприняло беспрецедентные меры реагирования — в организации работают специалисты центра
Председатель комитета ЗС рассказала, что территория кадетского корпуса огромная и разгуляться воспитанникам есть где — они и гуляют по ней, имея массу свободного времени, сходясь время от времени что называется стенка на стенку.
«Депутаты, приняв участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних, встретившись с родителями кадетов, поговорив с директором, педагогами, ознакомившись с условиями проживания кадетов, пришли к единогласному мнению — ситуацию в Усольском кадетском корпусе надо менять кардинально, приняв жёсткие меры. Причём, эти решения должны быть безотлагательными, сейчас поручиться за стабилизацию ситуации никто не сможет», — резюмировала Ирина Синцова.