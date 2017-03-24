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06:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Усольском кадетском корпусе за три месяца произошло 27 правонарушений

За последних три месяца в Усольском кадетском корпусе произошло 27 правонарушений, среди которых кражи, нанесение телесных повреждений и другие серьёзные деяния.

Возбуждено три уголовных дела и ведутся педагогические расследования в отношении некоторых воспитателей. Таким образом, предпринятые меры не принесли результата, такой вывод сделала председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Ирина Синцова, побывавшая в кадетском корпусе 23 марта 2017 года, сообщает пресс-служба ИРО ЕР.

Ирина Синцова отметила, что министерство образования Иркутской области предприняло беспрецедентные меры реагирования — в организации работают специалисты центра психолого-педагогической помощи и коррекции, института развития образования, но таким образом постоянно подменять функции руководителя кадетского корпуса невозможно. Комиссия по делам несовершеннолетних Усолья-Сибирского приняла ряд постановлений, в которых пошагово расписаны действия администрации заведения, но в эти документы даже не заглядывали те, для которых они были разработаны. Результат — 32 воспитанника покинули кадетский корпус. Родители кадетов готовы организовать круглосуточное дежурство в казармах, стараясь держать ситуацию под контролем.

Председатель комитета ЗС рассказала, что территория кадетского корпуса огромная и разгуляться воспитанникам есть где — они и гуляют по ней, имея массу свободного времени, сходясь время от времени что называется стенка на стенку.

«Депутаты, приняв участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних, встретившись с родителями кадетов, поговорив с директором, педагогами, ознакомившись с условиями проживания кадетов, пришли к единогласному мнению — ситуацию в Усольском кадетском корпусе надо менять кардинально, приняв жёсткие меры. Причём, эти решения должны быть безотлагательными, сейчас поручиться за стабилизацию ситуации никто не сможет», — резюмировала Ирина Синцова.

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