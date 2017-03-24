Жительница Владивостока зубами «отбилась» от грабителя
Со слов потерпевшей, когда она села в свое авто, злоумышленник открыл заднюю дверь, набросился на нее со спины и стал душить.
Со слов потерпевшей, когда она села в свое авто, злоумышленник открыл заднюю дверь, набросился на нее со спины и стал душить.
Владивосток, 24 марта, PrimaMedia.
Жительница Владивостока смогла спасти свою жизнь и имущество от грабителя, благодаря быстрой реакции. Когда на нее напали в автомобиле, она укусила грабителя, что заставило злоумышленника ретироваться, сообщили ИА PrimaMedia в
В дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте обратилась девушка с заявлением о том, что поздно вечером на автомобильной парковке Владивостокского морского рыбного порта на нее напал мужчина. Со слов потерпевшей, когда она села в свой автомобиль, злоумышленник открыл заднюю дверь, набросился на нее со спины и стал душить, пытаясь вырвать из ее рук сумку с личными вещами.
В ходе проведения
Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», о задержании фигуранта уведомлены инициаторы розыска.