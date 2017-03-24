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06:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Жительница Владивостока зубами «отбилась» от грабителя

Со слов потерпевшей, когда она села в свое авто, злоумышленник открыл заднюю дверь, набросился на нее со спины и стал душить.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 24 марта, PrimaMedia.

Жительница Владивостока смогла спасти свою жизнь и имущество от грабителя, благодаря быстрой реакции. Когда на нее напали в автомобиле, она укусила грабителя, что заставило злоумышленника ретироваться, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте обратилась девушка с заявлением о том, что поздно вечером на автомобильной парковке Владивостокского морского рыбного порта на нее напал мужчина. Со слов потерпевшей, когда она села в свой автомобиль, злоумышленник открыл заднюю дверь, набросился на нее со спины и стал душить, пытаясь вырвать из ее рук сумку с личными вещами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Владивостокской транспортной полиции был задержан подозреваемый. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 23-летний житель Ростовской области. Как оказалось, мужчина находился в розыске за совершение преступлений в Ростовской области.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», о задержании фигуранта уведомлены инициаторы розыска.

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