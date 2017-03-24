В Башкирии женщина подожгла дом своих родных

По материалам дела, в мае прошлого года женщина поссорилась с родственниками. По этой причине она взяла коробок спичек, собрала одежду в комнате и подожгла ее. В результате дом был полностью уничтожен огнем.

В результате поджога был нанесен ущерб в размере 120 тысяч рублей. Обвиняемая возместила ущерб целиком. Уголовное дело направлено в суд.