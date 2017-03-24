В Башкирии женщина подожгла дом своих родных
В Белорецке перед судом предстанет 40-летняя местная жительница, обвиняемая в поджоге дома, сообщает Прокуратура.
В Белорецке перед судом предстанет 40-летняя местная жительница, обвиняемая в поджоге дома, сообщает Прокуратура.
По материалам дела, в мае прошлого года женщина поссорилась с родственниками. По этой причине она взяла коробок спичек, собрала одежду в комнате и подожгла ее. В результате дом был полностью уничтожен огнем.
В результате поджога был нанесен ущерб в размере 120 тысяч рублей. Обвиняемая возместила ущерб целиком. Уголовное дело направлено в суд.