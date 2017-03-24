Пьяный мойщик угнал авто и попал в ДТП в Алматы

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. На пересечении проспекта Райымбека и улицы Бокейханова в Алматы нетрезвый сотрудник автомойки врезался в стену на чужом автомобиле.

По словам хозяина автомобиля, сотрудник автомойки уехал уже на чистой машине.

Как сообщили сотрудники полиции, угнавший автомобиль мужчина увидел их на проспекте Райымбека и резко свернул вправо и врезался в бетонную стену. Затем, двигаясь на автомобиле задом, едва не сбил сотрудника ДПП.

Задержанный водитель сообщил, что угнал машину, чтобы продать на запчасти.

Со слов очевидцев, мойщик находился в нетрезвом состоянии.