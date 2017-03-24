Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport подожгли в Ангарске ночью 24 марта

Возгорание автомобиля Mitsubishi Pajero Sport произошло в 22-м микрорайоне Ангарска сегодня ночью, 24 марта. По предварительной информации, причиной случившегося является пожар. Сейчас устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

— В результате пожара уничтожены сгораемые части моторного отсека и частично салона автомобиля. Погибших, травмированных нет, — рассказали в ведомстве.

Также сегодня ночью в 179-м квартале города нефтехимиков сгорел Nissan Safari. Причина произошедшего выясняется.

Напомним, 22 марта в 24-м квартале Ангарска неизвестные подожгли автомобиль Toyota Camry. Специалисты изъяли с места происшествия пластиковую емкость с остатками ГСМ.