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07:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport подожгли в Ангарске ночью 24 марта

Виновные лица устанавливаются.

Источник: IrkutskMedia.ru

Возгорание автомобиля Mitsubishi Pajero Sport произошло в 22-м микрорайоне Ангарска сегодня ночью, 24 марта. По предварительной информации, причиной случившегося является пожар. Сейчас устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

— В результате пожара уничтожены сгораемые части моторного отсека и частично салона автомобиля. Погибших, травмированных нет, — рассказали в ведомстве.

Также сегодня ночью в 179-м квартале города нефтехимиков сгорел Nissan Safari. Причина произошедшего выясняется.

Напомним, 22 марта в 24-м квартале Ангарска неизвестные подожгли автомобиль Toyota Camry. Специалисты изъяли с места происшествия пластиковую емкость с остатками ГСМ.

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