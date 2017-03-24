70 человек эвакуировали из горящего дома в Октябрьском районе Новосибирска
Ночью 24 марта в 4-этажном доме по улице Никитина, 3 произошел пожар, сообщает
Ночью 24 марта в 4-этажном доме по улице Никитина, 3 произошел пожар, сообщает
Спасатели эвакуировали 70 человек из горящего дома в Октябрьском районе Новосибирска, сообщает
В час ночи 24 марта в 4-этажном доме по улице Никитина, 3 произошел пожар.
В результате возгорания под лестницей огнем повреждены два кресла и детская коляска. Из дома самостоятельно эвакуировались 70 человек, в том числе 6 детей.
В 01:19 часов возгорание ликвидировано. На тушение пожара привлекались 9 единиц техники и 28 человек личного состава.