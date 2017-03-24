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07:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

70 человек эвакуировали из горящего дома в Октябрьском районе Новосибирска

Ночью 24 марта в 4-этажном доме по улице Никитина, 3 произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Спасатели эвакуировали 70 человек из горящего дома в Октябрьском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

В час ночи 24 марта в 4-этажном доме по улице Никитина, 3 произошел пожар.

В результате возгорания под лестницей огнем повреждены два кресла и детская коляска. Из дома самостоятельно эвакуировались 70 человек, в том числе 6 детей.

В 01:19 часов возгорание ликвидировано. На тушение пожара привлекались 9 единиц техники и 28 человек личного состава.

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