Кража нижнего белья женщиной попала на видео

На первый взгляд, вполне обеспеченная женщина заходит в магазин — в здании теплотехнического института. Начинает рассматривать товар, приценивается. Убедившись, что поблизости никого нет, воровка спокойно снимает с вешалки кружевное боди и убирает под дубленку. Сделав еще пару отвлекающих маневров, женщина выходит из отдела. Продавец в это время общалась с другим покупателем и не заметила пропажи.

Однако на записи хорошо видно, что происходило, и отчетливо видно лицо нечестной на руку посетительницы. Наверняка кто-то сейчас удивится, узнав, что ее знакомая ходит в украденном нижнем белье.