Кража нижнего белья женщиной попала на видео
С виду обеспеченная челябинка украла нижнее белье из магазина.
С виду обеспеченная челябинка украла нижнее белье из магазина.
Докатилась! Жительница Челябинска попала в некрасивую историю. Камеры видеонаблюдения магазина запечатлели момент кражи вещей интимного гардероба, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
На первый взгляд, вполне обеспеченная женщина заходит в магазин — в здании теплотехнического института. Начинает рассматривать товар, приценивается. Убедившись, что поблизости никого нет, воровка спокойно снимает с вешалки кружевное боди и убирает под дубленку. Сделав еще пару отвлекающих маневров, женщина выходит из отдела. Продавец в это время общалась с другим покупателем и не заметила пропажи.
Однако на записи хорошо видно, что происходило, и отчетливо видно лицо нечестной на руку посетительницы. Наверняка