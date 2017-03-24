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07:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Кража нижнего белья женщиной попала на видео

С виду обеспеченная челябинка украла нижнее белье из магазина.

Докатилась! Жительница Челябинска попала в некрасивую историю. Камеры видеонаблюдения магазина запечатлели момент кражи вещей интимного гардероба, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На первый взгляд, вполне обеспеченная женщина заходит в магазин — в здании теплотехнического института. Начинает рассматривать товар, приценивается. Убедившись, что поблизости никого нет, воровка спокойно снимает с вешалки кружевное боди и убирает под дубленку. Сделав еще пару отвлекающих маневров, женщина выходит из отдела. Продавец в это время общалась с другим покупателем и не заметила пропажи.

Однако на записи хорошо видно, что происходило, и отчетливо видно лицо нечестной на руку посетительницы. Наверняка кто-то сейчас удивится, узнав, что ее знакомая ходит в украденном нижнем белье.

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