В Екатеринбурге снова нашли схрон мертвых собак — не только бездомных

В Чкаловском районе Екатеринбурге обнаружено новое кладбище животных. Об этом сообщила руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман на своей странице в Facebook, передает корреспондент «АиФ-Урал» в пятницу, 24 марта.

Трупы собак были обнаружены на обочине одной из дорог в Чкаловском районе под Екатеринбургом. Зоозащитники обнаружили пять трупов.

«Две собаки были явно уличные — шерсть густая, грязная, когти стерты сильно, то есть животное постоянно бегает. А три достаточно крупных трупа были когда-то явно домашними собаками — ухоженные, чистые и когти острые, не стертые. Скорее всего, снова свободно выгульные пострадали», — написала Анна Вайман.

Однако сотрудники «Спецавтобазы», уезжая с места «находки», наткнулись еще на несколько трупов неподалеку.