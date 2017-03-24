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07:32 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге снова нашли схрон мертвых собак — не только бездомных

Зоозащитники вновь винят компанию, занимающуюся отловом животных в Свердловской области.

В Чкаловском районе Екатеринбурге обнаружено новое кладбище животных. Об этом сообщила руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман на своей странице в Facebook, передает корреспондент «АиФ-Урал» в пятницу, 24 марта.

Трупы собак были обнаружены на обочине одной из дорог в Чкаловском районе под Екатеринбургом. Зоозащитники обнаружили пять трупов.

«Две собаки были явно уличные — шерсть густая, грязная, когти стерты сильно, то есть животное постоянно бегает. А три достаточно крупных трупа были когда-то явно домашними собаками — ухоженные, чистые и когти острые, не стертые. Скорее всего, снова свободно выгульные пострадали», — написала Анна Вайман.

Однако сотрудники «Спецавтобазы», уезжая с места «находки», наткнулись еще на несколько трупов неподалеку.

«Выезжая с этой дороги, они обнаружили еще несколько захоронений, которые мы не заметили. В этих кучках было уже намного больше животных, но из-под льда удалось отковырять только 5 трупов собак. Один из них в ошейнике, а еще один с огнестрельным ранением», — отметила зоозащитница.

В фонде подозревают единственную компанию, которая занимается отловом бездомных животных в муниципалитетах Свердловской области, — «Универсалремонт» из Артемовского.

В настоящее время областная прокуратура выполняет проверку всех муниципалитетов на предмет отлова, содержания, стерилизации, эвтаназии и утилизации безнадзорных животных, на которые из областного бюджета выделено 106 млн рублей. По факту очередного захоронения зоозащитники сообщили в прокуратуру и написали заявление в отдел полиции № 13.

Напомним, что это уже третье по счету захоронение бездомных животных под Екатеринбургом. В начале февраля этого года на ЕКАДе зоозащитники обнаружили 21 брошенный труп.

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