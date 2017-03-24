В Екатеринбурге снова нашли схрон мертвых собак — не только бездомных
Зоозащитники вновь винят компанию, занимающуюся отловом животных в Свердловской области.
Зоозащитники вновь винят компанию, занимающуюся отловом животных в Свердловской области.
В Чкаловском районе Екатеринбурге обнаружено новое кладбище животных. Об этом сообщила руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман на своей странице в Facebook, передает корреспондент «АиФ-Урал» в пятницу, 24 марта.
Трупы собак были обнаружены на обочине одной из дорог в Чкаловском районе под Екатеринбургом. Зоозащитники обнаружили пять трупов.
«Две собаки были явно уличные — шерсть густая, грязная, когти стерты сильно, то есть животное постоянно бегает. А три достаточно крупных трупа были
Однако сотрудники «Спецавтобазы», уезжая с места «находки», наткнулись еще на несколько трупов неподалеку.
«Выезжая с этой дороги, они обнаружили еще несколько захоронений, которые мы не заметили. В этих кучках было уже намного больше животных, но
В фонде подозревают единственную компанию, которая занимается отловом бездомных животных в муниципалитетах Свердловской области, — «Универсалремонт» из Артемовского.
В настоящее время областная прокуратура выполняет проверку всех муниципалитетов на предмет отлова, содержания, стерилизации, эвтаназии и утилизации безнадзорных животных, на которые из областного бюджета выделено 106 млн рублей. По факту очередного захоронения зоозащитники сообщили в прокуратуру и написали заявление в отдел полиции № 13.
Напомним, что это уже третье по счету захоронение бездомных животных под Екатеринбургом. В начале февраля этого года на ЕКАДе зоозащитники обнаружили 21 брошенный труп.