Пьяная пациентка оскорбила врача из-за отказа в госпитализации, сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

29-летняя жительница Сузунского района Юлия Арбузова 26 декабря 2016 года вызвала «скорую помощь» — женщина жаловалась на боль в руке. Приехавший домой фельдшер «скорой» объяснила женщине, что она не нуждается в госпитализации.

Арбузова в состоянии алкогольного опьянения и стала в присутствии других людей оскорблять фельдшера нецензурной бранью, выражаясь в адрес фельдшера словами, унижающими ее честь и достоинство.

«Вмешательство водителя автомобиля скорой помощи позволило медработнику покинуть жилой дом, после чего она обратилась с заявлением в полицию», — рассказали прокуроры.

Арбузова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), за унижение чести и достоинства фельдшера скорой помощи ГБУЗ «Сузунская ЦРБ». Арбузова вину признала и раскаялась в совершенном правонарушении. Виновной назначен штраф в размере 1 000 рублей.