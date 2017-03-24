Школьник упал с крыши долгостроя, делая селфи в Линево

Спускаясь со второго этажа по бетонной лестнице, подросток поскользнулся и упал спиной вниз в подвал. Как рассказал очевидец, вызвавший скорую помощь, пострадавший повредил ногу.

«Дети и подростки, пожалуйста, не шляйтесь вы по стройкам, себя пожалейте и родителей своих! Сегодня в 18.30 одного подростка на носилках увезли на “Скорой”!», — появилась в социальной сети запись Василисы Романовой из Линево и фотография, сделанная камерой телефона из окна жилого дома. Как рассказала Василиса, она видела, что приехали медики «скорой» и на носилках заносили школьника в салон автомобиля.

— Могу сказать одно: подростки и дети круглый год посещают эту стройку, зимой в снег прыгают, а летом по кирпичным полуразвалившимся стенам взбираются, смотреть страшно, — рассказала корреспонденту VN.ru жительница Линева. — Моему сыну 12 лет. С его слов знаю, что детишки еще облюбовали недострой возле поликлиники.

Еще одна жительница Линева Анна Антонова из окон своей квартиры на протяжении всей зимы наблюдает за тем, как подростки прыгают с кромки крыши недостроенного здания в сугроб:

— Я уже больше месяца пытаюсь донести до всех эту пугающую информацию через социальные сети, что надо что-то делать, но меня никто не слушает. Сейчас снег стал намного тверже, но дети продолжают прыгать.

На фотографиях, сделанных Анной Антоновой месяц назад, видны фигурки подростков, ходящих по крыше и сидящих на краю. Это не первый случай несчастного случая, произошедшего на долгострое. В июле 2016 года произошел несчастный случай с 12-летним мальчиком, который упал с третьего этажа заброшенного больничного корпуса. Он хотел перепрыгнуть пролет из одного здания в другое. Причем, в этом месте можно было спокойно перелезть, но он решил преодолеть расстояние в прыжке. Нога соскользнула, и подросток упал вниз с высоты третьего этажа, получив открытую черепно-мозговую травму.

Искитимской межрайонной прокуратурой по фактам опасных развлечений детей проведена прокурорская проверка. Прокурор Искитима потребовал исключить доступ граждан на объекты долгостроев. Было установлено, что все заброшенные недостроенные или разрушенные здания в Искитимском районе действительно опасны. Их собственниками не приняты меры по исключению несанкционированного доступа посторонних лиц и консервации объектов.

Отметим, что недостроенный универсам на проспекте Мира в Линево находится в частной собственности. Здание пребывает в полуразрушенном состоянии несколько десятков лет и стало излюбленным местом для игр окрестной детворы уже не одного поколения.

В межмуниципальном отделе МВД «Искитимский» VN.ru подтвердили, что 22 марта 2017 года в 19.50 в дежурную часть поступило сообщение из лечебного учреждения Искитима о получении повреждений мягких тканей бедра несовершеннолетним жителем р.п. Линево 2002 года рождения.