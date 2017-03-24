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07:25 (мск), источник: ИА REGNUM

Хабаровский край готовится к весенним паводкам

Из-за ранней весны вскрытие рек ото льда может произойти раньше обычного.

Источник: Reuters

Спасатели Хабаровского края ждут спокойной паводковой обстановки, но готовы к любым нештатным ситуациям, передает корреспондент ИА REGNUM.

По прогнозам специалистов Хабаровского гидрометеоцентра, вскрытие рек в этом году произойдет раньше обычного. Во многих районах установились плюсовые температуры, что вызвало активное таяние снега. Метеорологи ждут, что в южных районах края реки очистятся ото льда уже в первой декаде апреля. Сразу за ними освободится ото льда Амур в районе краевой столицы.

Наибольших проблем спасатели ждут от малых рек, за которыми нет должного контроля. Так, ледовые заторы могут возникнуть на отдельных участках реки Хор, на реке Тумнин в Ванинском районе, в нижнем течении Амура и на реке Уда в Тугуро-Чумиканском районе.

«Для борьбы с паводками в регионе сформирована группировка территориальной подсистемы РСЧС. В ее состав вошли 444 формирования общей численностью более 5,8 тысячи человек, в том числе 5 поисково-спасательных отрядов. На вооружении группировки 1282 единицы спецтехники. Главам муниципальных образований поручено проверить готовность спасательных сил на местах, организовать постоянный мониторинг на опасных участках рек», — рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в Хабаровском крае произошло сильнейшее за последние 100 лет наводнение. Разбушевавшаяся стихия накрыла 22 населенных пункта, подтопленными оказались 648 жилых домов. В селах и поселках вода зашла на 921 приусадебный участок, смыв плодородный грунт. Жилья лишились 1842 человека. Эвакуированные из зоны бедствия люди, в ожидании строительства временного жилья, проживали в пунктах временного размещения.

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