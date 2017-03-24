Омские пожарные спасли от огня жильцов многоэтажки в Кировском округе

Огонь здесь охватил балконы сразу нескольких квартир на четвертом и пятом этажах. 16 пожарных незамедлительно прибыли на место.

«Девять человек уже ждали спасателей на улице. Еще шести жильцам, не покинувшим свои квартиры, угрожала опасность отравления угарным газом. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы вывели людей на свежий воздух», — сообщили в МЧС России по Омской области.