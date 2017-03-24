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07:25 (мск), источник: СуперОмск

Омские пожарные спасли от огня жильцов многоэтажки в Кировском округе

Инцидент произошел в четверг, 23 марта, в одном из многоэтажек Кировского округу.

Огонь здесь охватил балконы сразу нескольких квартир на четвертом и пятом этажах. 16 пожарных незамедлительно прибыли на место.

«Девять человек уже ждали спасателей на улице. Еще шести жильцам, не покинувшим свои квартиры, угрожала опасность отравления угарным газом. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы вывели людей на свежий воздух», — сообщили в МЧС России по Омской области.

Менее получаса потребовалось бойцам 24 и 31 пожарно-спасательных частей для полной ликвидации пожара. Повреждены только вещи и отделка балконов, квартиры не повреждены. Окончательная причина пожара будет известна через 10 дней.

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