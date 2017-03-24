В 60 км от Тбилиси произошло землетрясение
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Землетрясение магнитудой 3,7 произошло утром в пятницу в Цалкском районе Грузии, в 59 километрах от Тбилиси.
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Землетрясение магнитудой 3,7 произошло утром в пятницу в Цалкском районе Грузии, в 59 километрах от Тбилиси.
Следом за этим толчком произошли еще два толчка в 3 и 2,9 балла, сообщает в пятницу Центр сейсмического мониторинга Грузии.
В четверг в том же районе у села Паравани произошло землетрясение магнитудой в 3 балла.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.