Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Преподавателя уволили после показа студентам фильма о Медведеве
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
В моду вошли широкие брюки (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
"Оружие у радикалов": ДНР об убийстве Вороненкова
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
8Тайский День слона
08:17 (мск), источник: Интерфакс

В 60 км от Тбилиси произошло землетрясение

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Землетрясение магнитудой 3,7 произошло утром в пятницу в Цалкском районе Грузии, в 59 километрах от Тбилиси.

Следом за этим толчком произошли еще два толчка в 3 и 2,9 балла, сообщает в пятницу Центр сейсмического мониторинга Грузии.

В четверг в том же районе у села Паравани произошло землетрясение магнитудой в 3 балла.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия погасит последний внешний долг СССР
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
РФ намерена байкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
СМИ: шесть боевиков убито при атаке на часть Росгвардии в Чечне
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
На Алтае появилась гора Газпром
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь