В 60 км от Тбилиси произошло землетрясение

Следом за этим толчком произошли еще два толчка в 3 и 2,9 балла, сообщает в пятницу Центр сейсмического мониторинга Грузии.

В четверг в том же районе у села Паравани произошло землетрясение магнитудой в 3 балла.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.