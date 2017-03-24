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07:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Инсценировщики грабежей получили сроки в Приморье

В Дальнереченске суд вынес обвинительный приговор бывшей сотруднице Почты России и ее 42-летнему знакомому. Сообщники признаны виновными в хищении денег, предназначенных для выплаты пенсий, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«В 2015—2016 годах в дежурной части межмуниципального отдела МВД России “Дальнереченский” были зафиксированы два факта нападения на работника местного отделения почтамта. В обоих случаях неизвестные открыто похищали у почтальона сумку с деньгами, после чего скрывались», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

В ходе предварительного следствия полицейские установили, что преступления организовал 42-летний местный житель, отбывающий наказание в местах лишения свободы. Инсценировку грабежей осуществила его соучастница, 38-летняя сотрудница Дальнереченского почтового отделения.

Женщина под руководством своего подельника дважды инсценировала разбойные нападения. В обоих случаях она сообщала в полицию, что на нее напали на улице во время поквартирного обхода для выплаты пенсий и пособий. На самом деле обвиняемая похитила более 500 тысяч рублей, предназначавшихся для соцвыплат. Часть денег она передала мужчинам, инсценировавшим грабежи, а основную сумму — организатору преступления.

«В ходе следствия преступная схема преступления была раскрыта, вина фигурантов доказана в полном объеме. Все обязательства перед клиентами УФПС Приморского края выполнены в срок и в полном объеме», — говорится в сообщении.

Суд приговорил организатора хищений к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Его соучастнице суд назначил два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года.

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