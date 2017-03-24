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08:21 (мск), источник: dostup1.ru

СК проверяет еткульский «Баден-Баден», где чуть не утонул 3-летний мальчик

Ребенок прыгнул из детского во взрослый бассейн и наглотался воды.

Следственный комитет проверяет термальный курорт в Еткульском районе (Челябинская область) после инцидента с трехлетним ребенком, которого отдыхающие достали со дна горячего бассейна, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О ЧП 19 марта в еткульском курорте «Баден-Баден», стало известно, когда местная блогер Мария Эйрих опубликовала пост на своей страничке в соцсети.

«Мы надували детям нарукавники и жилеты возле бассейна, когда услышали громкие крики “Чей ребенок!!!” Я увидела мужчину, который выносил из воды маленького мальчика с синими ножками и ручками. Он был без сознания. Ребенка положили на бортик бассейна, собралась толпа. Все кричали: “ВРАЧА, СПАСАТЕЛЯ!” НО НИКТО НЕ СПЕШИЛ НА ПОМОЩЬ. Двое мужчин (из отдыхающих) начали трясти малыша за ноги — выливать воду, женщина, оказавшаяся детским врачом (тоже из отдыхающих), начала проводить реанимационные мероприятия. Все кричали, плакали дети», — описывает ситуацию очевидица (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. Ан «Доступ»).

В настоящее время трехлетний малыш почти поправился. Медики перевели ребенка из реанимации в обычную палату. Несмотря на продолжительное нахождение без кислорода, его мозг не пострадал. Проверку безопасности услуг, оказываемых на курорте, начал Следственный комитет. Стражи порядка изъяли записи с камер наружного наблюдения и восстановили фактическую картину произошедшего.

«Мальчик отдыхал с семилетним братом и бабушкой. Когда старший мальчик убежал, женщина последовала за ним. В этот же момент младший увидел, как во взрослый бассейн прыгает подросток, и решил повторить его подвиг. Ребенок вылез из детского бассейна и прыгнул во взрослый. Со дна его подняли отдыхающие, которые и оказали ему первую помощь. Сотрудники курорта были на месте, но оказать помощь не успели. Все случилось очень быстро. Они же вызвали скорую и проводили мальчика в медпункт», — рассказал следователь СО по Коркино СУ СКР по Челябинской области Михаил Борцов.

Напомним, база отдыха «Баден-Баден. Лесная сказка» расположена в заповедном уголке Челябинской области — Еткульском бору. В распоряжении гостей комплекса имеется горячий бассейн под открытым небом, где можно купаться даже в мороз.

Ольга Плеханова.

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