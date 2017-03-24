«Волга» без водителя протаранила Toyota Camry возле детсада в Новосибирске, информация сообщает в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

Утром 24 марта на въезде во двор дома ул. Степная, 16, водитель Toyota Camry привез ребенка в детский сад и припарковался на придомовой территории. Мужчина заметил, что на него катится «Волга». «Я начинаю сигналить, но “Волга” продолжает двигаться и бьет мою машину. Я начинаю сдавать назад, а “Волга” снова начинает на меня ехать! Потом я заметил, что за рулем никого нет», — рассказал водитель иномарки.