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08:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Волга» без водителя протаранила Toyota Camry возле детсада в Новосибирске

Утром 24 марта на въезде во двор дома ул. Степная, 16, «Волга» без водителя в салоне скатилась на припаркованную Toyota Camry, информация сообщает в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

«Волга» без водителя протаранила Toyota Camry возле детсада в Новосибирске, информация сообщает в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

Утром 24 марта на въезде во двор дома ул. Степная, 16, водитель Toyota Camry привез ребенка в детский сад и припарковался на придомовой территории. Мужчина заметил, что на него катится «Волга». «Я начинаю сигналить, но “Волга” продолжает двигаться и бьет мою машину. Я начинаю сдавать назад, а “Волга” снова начинает на меня ехать! Потом я заметил, что за рулем никого нет», — рассказал водитель иномарки.

Как оказалось, водитель «Волги» вышел из машины, когда произошло скатывание автомобиля. Владелец «Волги» приобрел ее пару дней назад и еще не успел приобрести полис ОСАГО.

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