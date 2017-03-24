В Омске в течение пяти суток разыскивают 20-летнего парня
Владислав Болелов ушёл из дома 19 марта и до сих пор не вернулся.
Владислав Болелов ушёл из дома 19 марта и до сих пор не вернулся.
20-летнего парня разыскивают в течение пяти суток. Об этом сообщает «Новый Омск».
Владислав Болелов вышел из дома по улице Бородина, 41 19 марта около 08.00 и после этого перестал выходить на связь.
Молодой человек был одет в
На вид ему 19−20 лет, рост 170 см, среднее телосложение. Волосы русые, глаза голубые.
Если вы знаете о местонахождении Владислава, сообщите по телефону 8−996−395−01−92.