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08:13 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске в течение пяти суток разыскивают 20-летнего парня

Владислав Болелов ушёл из дома 19 марта и до сих пор не вернулся.

20-летнего парня разыскивают в течение пяти суток. Об этом сообщает «Новый Омск».

Владислав Болелов вышел из дома по улице Бородина, 41 19 марта около 08.00 и после этого перестал выходить на связь.

Молодой человек был одет в тёмно-синюю куртку Nike, чёрные штаны и белые кроссовки Reebok.

На вид ему 19−20 лет, рост 170 см, среднее телосложение. Волосы русые, глаза голубые.

Если вы знаете о местонахождении Владислава, сообщите по телефону 8−996−395−01−92.

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